Нового губернатора Мурманской области выберут в сентябре 2027 года
Выборы губернатора Мурманской области пройдут в следующем году. Точную дату назвала заместитель председателя областной избирательной комиссии Елизавета Евсюкова, сообщил «Интерфакс».
По словам госпожи Евсюковой, выборы пройдут в единый день голосования в 2027 году. Это второе воскресенье месяца. По календарю — 12 сентября.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что президент России Владимир Путин освободил Андрея Чибиса от должности губернатора Мурманской области.
Андрея Чибиса задержали 23 ноября в рамках уголовного дела о растрате и получении взятки. В настоящее время он находится под стражей.
Обязанности главы региона исполняет заместитель губернатора и руководитель аппарата областного правительства Надежда Аксенова.