На севере Красноярского края сносят историческое здание речвокзала
Демонтаж здания речного вокзала, построенного в 1949 году, начался в Дудинке на севере Красноярского края. До середины 2026 года городская достопримечательность входила в реестр объектов культурного наследия народов РФ.
Лишить дудинский речвокзал статуса памятника весной 2026 года попросило правительство Красноярского края. В обосновании, направленном в адрес Росохранкультуры, отмечалось «неудовлетворительное техническое состояние здания» и невозможность его сохранения. Федеральное ведомство обращение поддержало, исключив речной вокзал из реестра охраняемых объектов.
Речной вокзал в Дудинке был возведен по проекту Геворга Кочара, попавшего на север края в ходе массовых репрессий, и ставшего позднее главным архитектором Красноярска. По задумке автора, здание должно было символизировать белый пассажирский теплоход с круглыми окнами-иллюминаторами и корабельными палубами-балконами. Объект стал первым постоянным зданием, построенным в Дудинке после получения статуса города. В 1997 году речпорт был признан объектом культурного наследия регионального значения.
До 2011 года в здании располагалось районное управление речников, но после частичного обрушения оно было заброшено. По решению правительства региона «опасный объект» было решено демонтировать.