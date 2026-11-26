Речной вокзал в Дудинке был возведен по проекту Геворга Кочара, попавшего на север края в ходе массовых репрессий, и ставшего позднее главным архитектором Красноярска. По задумке автора, здание должно было символизировать белый пассажирский теплоход с круглыми окнами-иллюминаторами и корабельными палубами-балконами. Объект стал первым постоянным зданием, построенным в Дудинке после получения статуса города. В 1997 году речпорт был признан объектом культурного наследия регионального значения.