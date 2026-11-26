В Прикамье на вторичную «однушку» можно заработать за 3,6 года
В среднем, чтобы накопить на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья, прикамцу необходимо 3,6 года. При этом необходимо откладывать всю заработную плату, которая должна соответствовать средней по региону. По данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», сейчас она составляет 87,1 тыс. руб.
Так, Пермский край вошел в топ-20 регионов страны, где быстрее всего можно накопить на однокомнатную квартиру на «вторичке». Регион занял 17-ю позицию в этом списке. На первом месте оказалась Магаданская область, где при средней зарплате 192,8 тыс. руб. можно накопить на однокомнатное жилье за два года. На втором месте — Чукотский автономный округ (2,1 года), на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (2,5 года), на четвертом — Республика Коми (2,5 года). Для покупки вторичной однушки на Камчатке, в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах необходимо 2,7 года.