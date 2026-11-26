Так, Пермский край вошел в топ-20 регионов страны, где быстрее всего можно накопить на однокомнатную квартиру на «вторичке». Регион занял 17-ю позицию в этом списке. На первом месте оказалась Магаданская область, где при средней зарплате 192,8 тыс. руб. можно накопить на однокомнатное жилье за два года. На втором месте — Чукотский автономный округ (2,1 года), на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (2,5 года), на четвертом — Республика Коми (2,5 года). Для покупки вторичной однушки на Камчатке, в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах необходимо 2,7 года.