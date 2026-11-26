Дума Дзержинска утвердила единовременные выплаты из муниципального бюджета жителям, пострадавшим от налетов БПЛА и ракетных атак. Суммы будут варьироваться от 50 до 500 тыс. руб., размер выплаты определит специальная комиссия, сообщили в думе.