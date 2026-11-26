Дума Дзержинска утвердила выплаты из бюджета пострадавшим от БПЛА
Дума Дзержинска утвердила единовременные выплаты из муниципального бюджета жителям, пострадавшим от налетов БПЛА и ракетных атак. Суммы будут варьироваться от 50 до 500 тыс. руб., размер выплаты определит специальная комиссия, сообщили в думе.
Поддержку распространят на восстановление жилья и имущества первой необходимости. Помощь смогут получить жители, которые пострадали от налетов с октября 2025 года.
Спикер думы Виктория Николаева добавила, что выплаты поступят заявителям до конца года.