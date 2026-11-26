Екатеринбургские депутаты пожаловались на маленький бюджет Академического района
Депутаты екатеринбургской городской думы обратили внимание на низкий бюджет Академического района — в 2027 году он запланирован в размере 358 млн руб. Это примерно в 2,5 раза меньше, чем бюджеты других районов города, заявил депутат Михаил Матвеев на заседании комиссии по бюджету и экономической политике при рассмотрении смет районных администраций.
По словам господина Матвеева, расходы на уборку дорог в Академическом заложены в 3,6 раза меньше, чем в остальных территориях, на благоустройство — в 2 раза, на безопасность — в 9 раз. «При формировании смет отсутствуют объективность и справедливость. Пять лет назад, когда район создавался, были допущены ошибки, и сегодня они снова берутся за основу из года в год, несмотря на то что эти вопросы многократно поднимаются»,— подчеркнул депутат.
Согласно представленным на заседании данным, расходы на содержание остальных районов Екатеринбурга в 2027 году составляют от 865 млн руб. до 940 млн руб. Больше всего средств предусмотрено для Чкаловского (940 млн руб.) и Ленинского (928 млн руб.) районов. Кировскому району планируется выделить 919 млн руб., Орджоникидзевскому — 914 млн руб., Октябрьскому — 899 млн руб., Железнодорожному — 873 млн руб., а Верх-Исетскому — 865 млн руб.
Как пояснила директор департамента финансов Юлия Медведева, меньшие суммы связаны с тем, что часть дорог и территорий Академического обслуживают дорожно-эксплуатационные управления (ДЭУ) Ленинского и Верх-Исетского районов. Она добавила, что расходы на содержание территории к прошлому году были проиндексированы на 7%, а сам бюджет основан на показателях муниципальных учреждений и дорожно-транспортной сети в районе.
Депутат Александр Колесников заметил, что в основу расчетов ложится протяженность улиц, тогда как в Академическом районе они шире, поэтому и на уборку затрачивается больше ресурсов. Администрацию он призвал изменить методику расчета и учесть значительное подорожание расчистки дорог.
Участники заседания посчитали, что недостаточное финансирование получили и другие районы города. Михаил Вечкензин заметил, что расходы на благоустройство Октябрьского района снизились на 30% при том, что район расширяется, в частности, за счет строительства Новокольцовского района, а финансирование на дорожные работы увеличено не было.
«Если бы райн уменьшался, я бы вам сказал, что денег достаточно. Появляются новые территории, и убирать будут их, а не Птицефабрику или Компрессорный. Не надо щемить отдаленные районы, там жители и так обделены»,— сказал господин Вечкензин.
Госпожа Медведева пояснила, что бюджет составлялся исходя из наиболее приоритетных направлений финансирования и повышения эффективности расходов. «Доходная часть бюджета снизилась. Основных направлений деятельности районов, таких как уборка, уменьшение не коснулось»,— сказала глава депфина.
Члены комиссии приняли проект районных смет. Двое депутатов от голосования воздержались.
Напомним, доходы в бюджет Екатеринбурга прогнозируются в 2027 году на 3,6 млрд руб. меньше прогнозируемого размера доходов в 2026 году и составят 97,9 млрд руб. Недопоступление ожидают по налогу на совокупный доход, от доходов от оказания платных услуг, от использования муниципального имущества и от продажи активов.