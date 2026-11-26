По словам господина Матвеева, расходы на уборку дорог в Академическом заложены в 3,6 раза меньше, чем в остальных территориях, на благоустройство — в 2 раза, на безопасность — в 9 раз. «При формировании смет отсутствуют объективность и справедливость. Пять лет назад, когда район создавался, были допущены ошибки, и сегодня они снова берутся за основу из года в год, несмотря на то что эти вопросы многократно поднимаются»,— подчеркнул депутат.