В Сочи и на федеральной территории «Сириус» сохраняется опасность формирования смерчей над Черным морем. Предупреждение действует с утра до конца суток 26 ноября 2026 года на участке побережья от Магри до Веселого. Об этом сообщили городские власти со ссылкой на данные метеорологов.