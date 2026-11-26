На пожаре в центральной части Оренбуржья погиб ребенок
Также пострадали двое взрослых
В результате пожара в частном доме в Оренбургской области погиб малолетний ребенок и пострадали два человека, сообщили в региональном ГУ МЧС. Огонь быстро распространился по дому: площадь пожара составила около 120 кв. м.
В настоящее время пожар тушат 14 человек личного состава и четыре единицы техники.
Возгорание произошло в доме одного из ТСН в Оренбургском районе.
В результате происшествия травмы получили мужчина и женщина. Обнаружено тело ребенка.
К дому выехала испытательная пожарная лаборатория, чтобы установить причины пожара.