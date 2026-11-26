Депутаты краевого парламента поддержали проект постановления о кандидатурах на замещение освободившихся мест в общественной палате региона. Так, от краевого заксобрания в ее состав вошли два бывших депутата парламента — главный врач ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №3» Александр Буторин и президент ассоциации производителей национальной продукции коми-пермяцкого народа «Парма» Алексей Петров. Третьим кандидатом был заявлен председатель ассоциации «Совет территориальных общественных самоуправлений и местных сообществ Пермского края» Антон Глухов.