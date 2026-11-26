В состав Общественной палаты Прикамья вошли два экс-депутата краевого парламента
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Депутаты краевого парламента поддержали проект постановления о кандидатурах на замещение освободившихся мест в общественной палате региона. Так, от краевого заксобрания в ее состав вошли два бывших депутата парламента — главный врач ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №3» Александр Буторин и президент ассоциации производителей национальной продукции коми-пермяцкого народа «Парма» Алексей Петров. Третьим кандидатом был заявлен председатель ассоциации «Совет территориальных общественных самоуправлений и местных сообществ Пермского края» Антон Глухов.
Ранее на основании личных заявлений из состава Общественной палаты седьмого созыва вышли представляющие краевой парламент председатель ПРОО «Нас много» Ирина Ермакова, доктор медицинских наук, невролог Юлия Каракулова и начальник бюро АО «Пермский завод «Машиностроитель» Кирилл Шайдулин.