В центре Тюмени установят монумент в честь 20-летия «Бессмертного полка»
На месте бывшей Базарной площади в центре Тюмени разместят в 2027 году монумент в честь акции «Бессмертный полк», заявил губернатор Александр Моор в ходе выступления на заседании Тюменской областной думы. Он напомнил, что в следующем году движение отметит свое 20-летие с момента, когда житель региона Геннадий Иванов в день празднования Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) провел шествие с портретами фронтовиков.
Господин Моор указал, что именно с Базарной площади тюменцы уходили на фронт, а после завершения войны провели грандиозный митинг в честь Великой Победы. «Поручаю главе Тюмени Максиму Афанасьеву в сотрудничестве с сопредседателем Центрального штаба общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Геннадием Ивановым проработать идею создания монумента и ее художественное воплощение»,— обратился губернатор к градоначальнику.
После проведения акции в 2007 году идею тюменца подхватили другие города России, а в 2012 году движение получило название «Бессмертный полк». В разные годы ее формат менялся: в 2020–2021 годах ее проводили онлайн из-за пандемии коронавируса, в 2022 году шествие вернулось на улицы, затем организаторы отказались от него в 2023 и 2024 годах. В 2025 году очные мероприятия прошли в 57 регионах, участие приняли около 7 млн человек. В 2026 году шествия состоялись в 39 регионах России и 122 странах мира. В регионах Уральского федерального округа (УрФО) участие в «Бессмертном полку» приняли около 360 тыс. человек. Самые массовые шествия зафиксировали в Тюменской области — в них прошли 215 тыс. жителей и гостей региона.