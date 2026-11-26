На месте бывшей Базарной площади в центре Тюмени разместят в 2027 году монумент в честь акции «Бессмертный полк», заявил губернатор Александр Моор в ходе выступления на заседании Тюменской областной думы. Он напомнил, что в следующем году движение отметит свое 20-летие с момента, когда житель региона Геннадий Иванов в день празднования Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) провел шествие с портретами фронтовиков.