В шествии «Бессмертного полка» приняли участие 7 млн человек

Акция «Бессмертный полк» 9 мая прошла в очном формате в 57 регионах, в ней приняли участие 7 млн человек. Данные представила сопредседатель центрального штаба акции Елена Цунаева, сообщает «Интерфакс». Самым массовым шествие было в Санкт-Петербурге, где на улицы вышло 1,2 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В отличие от предыдущих лет, количество участников шествия уменьшилось, так как не во всех регионах удалось организовать акцию, сообщила госпожа Цунаева.

Она отметила, что в 2025 году акция прошла в 120 странах — это рекордное число стран-участников. Впервые к шествию присоединились Туркменистан, Узбекистан, Южная Корея и Малайзия. В столице КНР Пекине в шествии приняли участие более 1,2 тыс. человек.

«Бессмертный полк» — общероссийское движение в память о героях-участниках Великой Отечественной войны. В рамках движения ежегодно 9 мая проходят шествия — участники движения проходя колонной по улицам городов с фотографиями родственников, участвовавших в войне или ставших ее жертвами. Движение было инициировано в 2011 году в Томске.

Полина Мотызлевская