Около 360 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в УрФО

В очном формате акции «Бессмертный полк» в регионах Уральского федерального округа (УрФО) приняли участие порядка 360 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО по итогам оперативного совещания с главными федеральными инспекторами.

Самым массовым «Бессмертный полк» стал в Тюменской области, где приняли участие 215 тыс. жителей.

Полпред Артем Жога отметил, что обстановка в регионах в праздничные дни оставалась стабильной, серьезных происшествий и нарушений общественного порядка не зафиксировано. «Регионы округа взвешенно подошли к оценке оперативной обстановки, принимая решения о формате проведения акций, сделали максимум для обеспечения безопасности жителей»,— подчеркнул господин Жога.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мероприятия, приуроченные к празднованию 81-летия Победы, 9 мая посетили более 30 тыс. жителей и гостей города.

Полина Бабинцева