В декабре 2022 года подсудимые обманом похитили у семи пожилых жителей республики более 2 млн руб. Они звонили пенсионерам, представляясь родственниками, врачами или сотрудниками правоохранительных органов, и сообщали ложную информацию о ДТП с участием их близких. Подсудимые под предлогом урегулирования ситуации с правоохранителями или оплаты срочного лечения убеждали потерпевших передать им деньги.