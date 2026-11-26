В Уфе за хищения у пенсионеров осудили двоих жителей Кабардино-Балкарии
Советский районный суд Уфы признал двух ранее судимых жителей Кабардино-Балкарской Республики виновными в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и мошенничестве с причинением крупного ущерба (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Их приговорили к 5,5 года колонии строгого режима каждому, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
В декабре 2022 года подсудимые обманом похитили у семи пожилых жителей республики более 2 млн руб. Они звонили пенсионерам, представляясь родственниками, врачами или сотрудниками правоохранительных органов, и сообщали ложную информацию о ДТП с участием их близких. Подсудимые под предлогом урегулирования ситуации с правоохранителями или оплаты срочного лечения убеждали потерпевших передать им деньги.
Фигуранты дела признали вину частично, а также возместили часть суммы одному из пенсионеров.
Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении в солидарном порядке ущерба, причиненного преступлением.