В Омской области на пять лет запретят продажу вейпов
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Депутаты Законодательного собрания Омской области приняли законопроект о запрете продажи вейпов. Ограничения будут действовать с 1 марта 2027 до марта 2032 года, сообщил в своих соцсетях глава региона Виталий Хоценко.
Накануне аналогичный закон сроком на пять лет ввели в Республике Хакасия. На прошлой неделе власти Кузбасса и Красноярского края также приняли запрет на продажу электронных сигарет.
В случае нарушения в регионах вводится штраф для индивидуальных предпринимателей — 20–30 тыс. руб., для юридических лиц — 100–150 тыс. руб.