В Ярославской области выплаты за ущерб от БПЛА распространили на нежилые объекты
В Ярославской области единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. за ущерб от БПЛА смогут получить владельцы поврежденных нежилых помещений и объектов незавершенного строительства. Указ об этом подписал губернатор Михаил Евраев.
В прежней редакции указа выплата в 100 тыс. руб. предусматривалась при повреждении жилого помещения. По новой редакции претендовать на выплату могут владельцы нежилых и недостроенных объектов, если право на них зарегистрировано.
Указ от 23 ноября опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступил в силу в день подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 июня 2024 года.