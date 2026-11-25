Андрея Чибиса задержали 23 ноября в рамках уголовного дела о растрате и получении взятки. 25 ноября ему предъявили обвинение, а Мещанский районный суд Москвы отправил его в СИЗО на два месяца — до 23 января 2027 года. Сам господин Чибис вину не признал.