Путин освободил Андрея Чибиса от должности губернатора Мурманской области
Глава региона находится под стражей по делу о растрате и получении взятки
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Чибиса от должности губернатора Мурманской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 25 ноября. Он подписан днем ранее, 24 ноября.
Андрея Чибиса задержали 23 ноября в рамках уголовного дела о растрате и получении взятки. 25 ноября ему предъявили обвинение, а Мещанский районный суд Москвы отправил его в СИЗО на два месяца — до 23 января 2027 года. Сам господин Чибис вину не признал.
По версии следствия, губернатор причастен к растрате более 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск, а также 38,8 млн руб., предназначенных для строительства центра поддержки талантливых детей и молодежи в Мурманске. Еще один эпизод касается получения взятки в виде аэролодки стоимостью 8,5 млн руб.
После ареста господина Чибиса временно исполнять обязанности главы региона стала его заместитель и руководитель аппарата областного правительства Надежда Аксенова. Она работает в команде губернатора с 2019 года.
Подробнее об обстоятельствах дела и предъявленных Андрею Чибису обвинениях — в материале «Ъ» «Губернатор сел не в ту лодку».