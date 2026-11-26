В Вологде госпитализировали 11 детей из многодетной семьи
В Вологде 11 детей из многодетной семьи доставили в больницу. Один ребенок скончался, еще один находится в реанимации в критическом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Один ребенок умер, еще один находится в реанимации в критическом состоянии»,— рассказал собеседник телеканала.
Семья, как сообщается, состояла на профилактическом учете из-за антисанитарных условий проживания. Всего в ней воспитывали 13 детей, двое из которых уже достигли совершеннолетия.