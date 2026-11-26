За неделю с 17 по 23 ноября 2026 года средняя цена на автомобильный бензин в Пермском крае снизилась на 5 коп. и составила 71,80 руб. за литр, сообщает Росстат. Цена АИ-95 при этом уменьшилась на 18 коп., до 73,99 руб. за литр. Стоимость АИ-98 не изменилась и по-прежнему составляет 99,97 руб. Стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 13 коп., до 68,21 руб. за литр. Цена на дизельное топливо увеличилась на 1,69 руб. за литр и составила 86,99 руб.