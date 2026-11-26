Губернатор рассказал, что древесно-слоистый пластик для электрической изоляции силовых трансформаторов выпускался в СССР, но в современной России его промышленное производство не сохранилось. «Свеза» станет единственным производителем этого вида фанеры в стране — компания уже провела испытания тестовых образцов в спецлаборатории.