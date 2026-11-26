На Урале запустят первое в РФ производство трансформаторной фанеры за 790 млн
На производство трансформаторной фанеры на комбинате «Свеза» в Верхней Синячихе в рамках импортозамещения направят более 790 млн руб., сообщил глава Свердловской области Денис Паслер в Max. Из них 300 млн руб. предоставит Фонд технологического развития промышленности региона.
Губернатор рассказал, что древесно-слоистый пластик для электрической изоляции силовых трансформаторов выпускался в СССР, но в современной России его промышленное производство не сохранилось. «Свеза» станет единственным производителем этого вида фанеры в стране — компания уже провела испытания тестовых образцов в спецлаборатории.
Первую партию фанеры планируется выпустить в августе 2027 года. «Трансформаторная фанера вдвое плотнее обычной, обладает особыми электроизоляционными свойствами и не проводит электрический ток. Материал востребован в автопроме и судостроении, энергетической и авиационной отраслях»,— сказал Денис Паслер.