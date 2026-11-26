Заместитель главврача волгоградской больницы получили 9 лет колонии за взятки
Посредником в получении выступала медсестра
Суд в Волгоградской области приговорил двух медиков Николаевской ЦРБ к лишению свободы и штрафам. Врача Марию Голяк признали виновной во взятках (ч. 3, 5 ст. 290 УК РФ), медсестру Марину Муругову — в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Суд установил, что с ноября 2020-го по декабрь 2024 года заместитель главврача по медобслуживанию населения Голяк за вознаграждение готовила документы для оформления гражданами инвалидности. Установлено, что медработник получила 28 взяток на общую сумму более 4 млн руб.
Посредником при передаче денег выступала Муругова. Кроме того, медсестра завышала стоимость оформления документов, разницу между полученными средствами и суммой взятки Голяк осужденная оставляла себе. 24 ноября 2026 года судья Николаевского райсуда Сергей Клименко приговорил Муругову к пяти годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб., а также запретил на 1,5 года заниматься оказанием медицинских услуг.
Врач Мария Голяк получила 9 лет ИК общего режима, штраф в 3 млн руб. и четырехлетний запрет на деятельность, связанную с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в медучреждении.
В доход государства были конфискованы средства, полученные в качестве взяток, а также мобильные телефоны осужденных.