Посредником при передаче денег выступала Муругова. Кроме того, медсестра завышала стоимость оформления документов, разницу между полученными средствами и суммой взятки Голяк осужденная оставляла себе. 24 ноября 2026 года судья Николаевского райсуда Сергей Клименко приговорил Муругову к пяти годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб., а также запретил на 1,5 года заниматься оказанием медицинских услуг.