Этим же решением депутаты продлили действие ранее установленных выплат: 100 тыс. руб.— жителям Пермского края, заключившим контракт для участия в СВО; 138 тыс. руб.— гражданам РФ, оказавшим содействие в заключении контрактов гражданам иных субъектов России, иностранным гражданам и лицам без гражданства. Решение вступит в силу после его официального опубликования.