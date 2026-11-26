В Осе установили выплату за привлечение контрактников на СВО
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Дума Осинского округа утвердила единовременную выплату гражданам РФ за содействие в заключении контрактов для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает МАХ-канал «На местах».
Размер выплаты составит 40 тыс. руб. Средства будут выделены из резервного фонда администрации округа за привлечение жителей, зарегистрированных на территории Пермского края.
Этим же решением депутаты продлили действие ранее установленных выплат: 100 тыс. руб.— жителям Пермского края, заключившим контракт для участия в СВО; 138 тыс. руб.— гражданам РФ, оказавшим содействие в заключении контрактов гражданам иных субъектов России, иностранным гражданам и лицам без гражданства. Решение вступит в силу после его официального опубликования.
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