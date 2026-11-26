Глава СКР запросил доклад по делу о противоправных действиях школьников по отношению к сверстнику в Сызрани
Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах противоправного поведения школьников по отношению к сверстнику в Сызрани. Об этом сообщает СУ СКР.
По информации ведомства, в СМИ сообщается, что подросток в учебном заведении «подвергается систематическому противоправному поведению со стороны одноклассников». Происходящее они снимают на видео. Родители ученика обращались к руководству учреждения, но результатов это не принесло.
В СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).