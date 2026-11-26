Также были утверждены два новых члена крайизбиркома: начальник отдела экономической безопасности дополнительного офиса «Пермский» ПАО «АКБ “Авангард”» Владимир Кустов (предложен партией «Справедливая Россия») и секретарь по организационно-партийной и кадровой работе Пермского краевого отделения КПРФ Яна Пясковская (предложена партией «КПРФ»).