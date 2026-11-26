Заксобрание утвердило семерых членов избирательной комиссии Пермского края
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Депутаты заксобрания Прикамья приняли постановление о назначении семи членов нового состава краевого избиркома. Из них пятеро являются действующими членами комиссии.
Как сообщает пресс-служба краевого избиркома, полномочия продлены секретарю избирательной комиссии Татьяне Любарской, директору ООО «Управляющая компания “Алендвик Актив”» Александру Воронину (предложен партией «ЛДПР»), главному специалисту по правовым вопросам РИК партии «Единая Россия» Пермского края Александру Кузнецову (предложен партией «Единая Россия»), директору ООО «Пермское долговое агентство» Сергею Кузнецову (предложен партией «Новые люди»), учителю истории и обществознания МАОУ «Город дорог» Перми Александру Репину (предложен «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»).
Также были утверждены два новых члена крайизбиркома: начальник отдела экономической безопасности дополнительного офиса «Пермский» ПАО «АКБ “Авангард”» Владимир Кустов (предложен партией «Справедливая Россия») и секретарь по организационно-партийной и кадровой работе Пермского краевого отделения КПРФ Яна Пясковская (предложена партией «КПРФ»).
Напомним, что состав краевой избирательной комиссии назначается на паритетных началах (по семь кандидатур) губернатором и заксобранием Пермского края.