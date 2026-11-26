Помимо Петербурга, как пишет «Петербургский дневник», время вылета из екатеринбургского аэропорта изменилось для рейсов в Москву, Ташкент, Нижний Новгород, Хургаду, Минеральные Воды, Сочи, Новосибирск, Красноярск, Дубай, Казань и Шарм-эш-Шейх. Время задержки — от одного до девяти часов.