Самолет в Петербург не может вылететь из Екатеринбурга из-за снега
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержаны 24 рейса. Сильный снегопад не позволяет самолетам вылететь в пункты назначения. Пассажиры рейса, отправлявшегося в Санкт-Петербург, также вынуждены ждать, сообщил ТАСС.
Помимо Петербурга, как пишет «Петербургский дневник», время вылета из екатеринбургского аэропорта изменилось для рейсов в Москву, Ташкент, Нижний Новгород, Хургаду, Минеральные Воды, Сочи, Новосибирск, Красноярск, Дубай, Казань и Шарм-эш-Шейх. Время задержки — от одного до девяти часов.
В Екатеринбурге этой ночью выпало около 40% месячной нормы осадков. Снежный покров вырос до 17 см.