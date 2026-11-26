Госкорпорация «Ростех» образована в 2007 году для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В составе «Ростеха» — более 800 научных и производственных организаций. Основные направления их деятельности — авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы.