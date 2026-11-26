Представительство «Ростеха» в Прикамье возглавил экс-чиновник краевого правительства
Представительство госкорпорации «Ростех» в Пермском крае возглавил бывший сотрудник регионального правительства Илья Мосюгин. Об этом сообщает портал v-kurse.ru.
Господин Мосюгин ранее работал в министерстве градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края, в аппарате краевого правительства, краевом минпромторге. Позже занимал пост директора по взаимодействию с органами госвласти в АО «Александровский машиностроительный завод».
В должности главы представительства он будет курировать взаимодействие с краевыми и городскими властями, координировать работу входящих в корпорацию региональных предприятий.
Госкорпорация «Ростех» образована в 2007 году для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В составе «Ростеха» — более 800 научных и производственных организаций. Основные направления их деятельности — авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы.