Платформу разработали летом — она определяет его суть, характер, ценности, преимущества и обещание туристам. Для визуальной коммуникации представили шрифт Shartash Slab, набор навигационных иконок, расширенную систему паттернов, клейм «Главное внутри», манифест бренда и иллюстрации. При этом существующие элементы айдентики будут сохранены: логотип, геральдика, фирменные цвета, шрифт Iset Sans. Элементы паттернов отсылают к узнаваемым объектам Екатеринбурга. Новые детали айдентики смогут использовать в баннерах, афишах, инфотабличках и мерче, а также на ограждениях строек, на официальных страницах мэрии Екатеринбурга в соцсетях и на других площадках. Кроме того, подготовлена концепция единой айдентики районов. В следующем году работа над брендом города продолжится.