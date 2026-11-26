В Екатеринбурге представили новые элементы турбренда города «Главное внутри»
На Совете неравнодушных в Екатеринбурге обсудили позиционирование и айдентику нового туристического бренда города «Главное внутри». Заседание провел врио мэра Рустам Галямов, о работе рассказали директор департамента общественных связей гордминистрации Екатерина Форукшина, директор по стратегии Дмитрий Доник и бренд-дизайн директор Владислав Деревянных из рекламного агентства «Восход».
«Главное внутри» выбрано основной идеей бренда Екатеринбурга, которую дополнили акцентами на разнообразии впечатлений и открытости города. «Мы еще раз убедились, насколько важно сформулировать смыслы и визуальный образ Екатеринбурга, чтобы он выделялся среди городов-конкурентов и становился привлекательнее для туристов. Для этого необходимы и единая платформа бренда, и узнаваемая визуальная система. Теперь у нас появились новые инструменты, которые можно использовать в самых разных городских коммуникациях», – отметила Екатерина Форукшина.
Платформу разработали летом — она определяет его суть, характер, ценности, преимущества и обещание туристам. Для визуальной коммуникации представили шрифт Shartash Slab, набор навигационных иконок, расширенную систему паттернов, клейм «Главное внутри», манифест бренда и иллюстрации. При этом существующие элементы айдентики будут сохранены: логотип, геральдика, фирменные цвета, шрифт Iset Sans. Элементы паттернов отсылают к узнаваемым объектам Екатеринбурга. Новые детали айдентики смогут использовать в баннерах, афишах, инфотабличках и мерче, а также на ограждениях строек, на официальных страницах мэрии Екатеринбурга в соцсетях и на других площадках. Кроме того, подготовлена концепция единой айдентики районов. В следующем году работа над брендом города продолжится.
В начале 2027 года планируется запустить проект «Паспорт туриста», в котором объединят в единую систему городские достопримечательности, маршруты, культурные объекты, предприятия сферы услуг и цифровые сервисы.