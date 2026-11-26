По стране средний размер лимита по таким картам в октябре достиг 108,2 тыс. руб. За год показатель увеличился на 1,7%. Наиболее существенный рост лимита продемонстрировали Алтайский край (+13,6%), Кемеровская (+8,7%), Иркутская (+7,3%) и Оренбургская (+7,1%) области, а также Удмуртская Республика (+6,6%).