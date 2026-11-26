Только 6% челябинцев готовы получать зарплату в цифровых рублях
Среди экономически активных жителей Челябинска 6% готовы получать жалованье в цифровых рублях: 2% согласны на полный перевод дохода в такой формат, еще 4% — на частичную выплату. Результаты опроса представил сервис SuperJob.
Большинство горожан (80%) не хотели бы переходить на цифровой рубль, а 14% затруднились с ответом. Респонденты до 35 лет немного чаще поддерживают инициативу: 4% согласны получать всю зарплату в таком формате и еще 5% — часть. Среди опрошенных 35—45 лет суммарная готовность составляет 6%, а среди жителей старше 45 лет — лишь 2%.