Торговый центр расположен по адресу: ул. Свердлова, 84а. Общая площадь здания — 2,5 тыс. кв. м. В объявлении указано, что в аренду и на продажу предлагаются помещения площадью от 50 до 1200 кв. м, которые можно использовать для торговли, оказания услуг, под офисы. У здания предусмотрена парковка более чем на 50 машино-мест. Пешеходный трафик составляет 99 человек в час.