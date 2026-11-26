По данным Rusprofile, АО «Роснефтесервис» зарегистрировано в 1997 году в Новороссийске и действует уже более 28 лет. Компания работает с коммерческой недвижимостью. Генеральный директор Владислав Еремин занимает должность с мая 2012 года. Данные об учредителях и управляющей организации скрыты. Выручка компании в 2025 году составила 25,1 млн руб., что на 75% ниже уровня 2024 года (101,5 млн руб.), а чистая прибыль сократилась на 36% — с 6,8 млн руб. до 4,4 млн руб.