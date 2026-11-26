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Суд обязал компанию из Новороссийска убрать из названия приставку «Рос»
Новороссийское АО «Роснефтесервис» обязали сменить фирменное наименование. Из названия придется убрать производное от «Российской Федерации» слово «Рос». Налоговики сочли, что оно создает у потребителей устойчивую ассоциацию с участием государства в деятельности компании, а разрешения на его использование у общества не оказалось. Юристы отмечают, что практика по подобным делам устойчивая и полностью соответствует Гражданскому кодексу РФ.
Суд по интеллектуальным правам (СИП) оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, обязавшее АО «Роснефтесервис» сменить фирменное наименование. Как следует из материалов дела, компания должна исключить из названия производное слово от «Российской Федерации».
По данным Rusprofile, АО «Роснефтесервис» зарегистрировано в 1997 году в Новороссийске и действует уже более 28 лет. Компания работает с коммерческой недвижимостью. Генеральный директор Владислав Еремин занимает должность с мая 2012 года. Данные об учредителях и управляющей организации скрыты. Выручка компании в 2025 году составила 25,1 млн руб., что на 75% ниже уровня 2024 года (101,5 млн руб.), а чистая прибыль сократилась на 36% — с 6,8 млн руб. до 4,4 млн руб.
Спор инициировала Межрайонная инспекция ФНС № 16 по Краснодарскому краю. Налоговики усмотрели в наименовании «Роснефтесервис» сокращение «Рос», которое, по их мнению, вызывает у потребителей устойчивую ассоциацию с участием государства в деятельности общества либо с особой значимостью компании для государственных интересов. Разрешения на использование такого производного слова у организации нет.
С начала 2008 года введена в действие четвертая часть Гражданского кодекса РФ, согласно которой включать в фирменное наименование юрлица наименования «Россия» и «Российская Федерация» можно только с разрешения, выданного правительством страны в специально установленном порядке.
Таким образом, использовать в названиях производные от слова «Россия» можно лишь с разрешения Минюста и заплатив 80 тыс. руб. госпошлины.
Арбитражный суд Краснодарского края 27 мая 2026 года требования налоговиков удовлетворил, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 3 августа оставил это решение без изменения. Общество обратилось с кассационной жалобой в СИП. Проверив законность обжалуемых актов, кассационная инстанция не нашла оснований для их отмены.
Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» АБ КИАП, патентный поверенный Эльдар Гулиев говорит, что практика по понуждению юридических лиц к изменению своего фирменного наименования не является массовой, однако она является устойчивой.
«В целом такая практика полностью соответствует положениям Гражданского кодекса Российской Федерации: согласно закону, юридические лица без соответствующего разрешения не вправе использовать в своих фирменных наименованиях слова, сходные или производные от официальных наименований „Россия“ либо „Российская Федерация“. В рассматриваемом случае наименование „Роснефтесервис“ представляет собой сложносоставное слово, образованное путем соединения элементов „Рос“, „нефте“ и „сервис“. Сам по себе сложносоставной характер не исключает возможности квалифицировать наименование как содержащее производное от слова „Россия“»,— поделился юрист.
Исходя из этого, добавил он, можно заключить, что рассматриваемое фирменное наименование действительно содержит в своем составе производное от «Россия» слово, что и послужило основанием для вывода о необходимости его изменения.
Господин Гулиев отметил, что постановление Суда по интеллектуальным правам может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
В 2022 году Арбитражный суд Башкирии обязал ЗАО «Инновационно-промышленная компания „Роснефтехим“» убрать «Рос» из названия. В этом же году Челябинский арбитражный суд обязал «Учебно-диагностический центр „Региональное объединение специалистов технических отраслей и энергетики“» в Миассе, который использовал сокращенное название «Ростехэнерго», убрать слог «Рос» и внести правки в учредительные документы.
В 2025 году в Самаре налоговая инспекция через суд добилась того же от частной компании: потребители ошибочно видели в «Рос» указание на госсектор. После решения суда компания какое-то время игнорировала предписание, и тогда в дело вступили судебные приставы — они наложили штраф и предупредили об ответственности, только тогда название изменили.
При этом, как писал «Ъ», когда у Росбанка возникли вопросы с использованием в названии слога «рос» (производного от «Россия»), банк привлек лингвистов, которые доказали, что название восходит к слову «росинка».