В Кыштыме директора ресурсоснабжающей компании осудили за подкуп
Кыштымский городской суд признал директора обособленного подразделения ООО «ТСО Кыштым» виновным в коммерческом подкупе (п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и запретили занимать должности в сфере ЖКХ на три года, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.
Суд установил, что днем 22 августа 2025 года руководитель организации получил от директора ООО «Управляющая компания „Семья“» 600 тыс. руб. Взамен он фиктивно подписывал акты проверки технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта к отопительному периоду. Объект должен обеспечивать теплом жилые многоквартирные дома в Кыштыме.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.