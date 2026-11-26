Кыштымский городской суд признал директора обособленного подразделения ООО «ТСО Кыштым» виновным в коммерческом подкупе (п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и запретили занимать должности в сфере ЖКХ на три года, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.