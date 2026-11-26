Спектакли трех свердловских театров номинировали на «Золотую маску»
Пять спектаклей из трех театров Свердловской области претендуют на получение Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в XXXIII сезоне. Еще пять постановок региональных коллективов удостоены статуса дипломантов и включены в перечень наиболее заметных работ сезона 2025/2026, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Екатеринбургский театр оперы и балета представлен в двух категориях. Оперу «Севильский цирюльник» выдвинули в номинации «Опера», а балетные постановки «Быстрые свидания» и «Шесть русских песен» — в номинации «Современный балет». Также в список претендентов вошли мюзикл «Камень» Свердловского академического театра драмы в категории «Оперетта/мюзикл» и спектакль «Маугли» Нижнетагильского театра кукол в номинации «Театр кукол».
Статус дипломантов получили пять других работ свердловских сцен. Были отмечены «Время не ждет» и «Колдунья» Свердловского театра музыкальной комедии, «Идиот: Дежавю» Серовского театра драмы имени А.П. Чехова, «Корса» Свердловского театра драмы и «Орфей спускается в ад» Коляда-театра.
Всего на конкурс поступило 760 заявок от 449 театров из различных регионов страны. По итогам отбора 70 постановок стали номинантами, а еще 100 спектаклей получили статус дипломантов. Номинанты представят свои работы в рамках фестиваля, где их оценят члены жюри из профессионального театрального сообщества. Победители будут определены по результатам фестивальных показов. Торжественную церемонию награждения проведут в Челябинске, который стал Культурной столицей России 2027 года. За прошлые годы свердловские театры получили более 60 «Золотых масок».