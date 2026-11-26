Всего на конкурс поступило 760 заявок от 449 театров из различных регионов страны. По итогам отбора 70 постановок стали номинантами, а еще 100 спектаклей получили статус дипломантов. Номинанты представят свои работы в рамках фестиваля, где их оценят члены жюри из профессионального театрального сообщества. Победители будут определены по результатам фестивальных показов. Торжественную церемонию награждения проведут в Челябинске, который стал Культурной столицей России 2027 года. За прошлые годы свердловские театры получили более 60 «Золотых масок».