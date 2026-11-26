По данным губернатора, кандидаты для службы в новом подразделении подбираются по специальностям «оператор БПЛА», «специалист РЛС» и «сапер». Зарплата составит не менее 240 тыс. руб. В сообщении уточняется, что военнослужащие подразделения «БАРС — Рубикон Омск» не будут отправляться в зону СВО.