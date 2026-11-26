В Омске формируют подразделение Минобороны для защиты от БПЛА
Министерство обороны РФ создает в Омске добровольческое подразделение под названием «БАРС — Рубикон Омск». Его главной задачей станет перехват беспилотников, угрожающих городу, сообщил в мессенджере «Макс» омский губернатор Виталий Хоценко.
По данным губернатора, кандидаты для службы в новом подразделении подбираются по специальностям «оператор БПЛА», «специалист РЛС» и «сапер». Зарплата составит не менее 240 тыс. руб. В сообщении уточняется, что военнослужащие подразделения «БАРС — Рубикон Омск» не будут отправляться в зону СВО.
Как писал «Ъ-Сибирь», в 2026 году украинские беспилотники неоднократно атаковали промышленные объекты в Омске. В последний раз — 11 ноября.