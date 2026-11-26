«Сибирь» уступила в Нижнем Новгороде в матче КХЛ
В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» 25 ноября встречалась в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо». Гости уступили со счетом 3:5.
Исход матча решили два коротких временных отрезка. В первом периоде торпедовцы провели две шайбы в ворота «Сибири» за 19 секунд, во втором — две шайбы за 20 секунд. У новосибирцев в этом матче отличились Александр Кисаков, Александра Першаков и Михаил Орлов.
«Сибирь» осталась на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, опережая только владивостокский «Адмирал». «В прошлом сезоне ситуация была хуже, но мы вышли из нее»,— приводится на сайте лиги комментарий нападающего «Сибири» Михаила Абрамова после матча с «Торпедо».