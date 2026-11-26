Исход матча решили два коротких временных отрезка. В первом периоде торпедовцы провели две шайбы в ворота «Сибири» за 19 секунд, во втором — две шайбы за 20 секунд. У новосибирцев в этом матче отличились Александр Кисаков, Александра Першаков и Михаил Орлов.