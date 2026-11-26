Ким Чен Ын заявил о возможном расширении задач тактического ядерного оружия
КНДР систематически и неуклонно наращивает мощности по производству ядерных материалов, укрепляя ядерный потенциал, заявил глава государства Ким Чен Ын в ходе инспекции ядерных объектов страны. Он указал на возможности расширения сфер применения тактического ядерного оружия и необходимость готовиться к его использованию «во всех пространствах», сообщает ЦТАК.
Ким Чен Ын подчеркнул, что единственной гарантией баланса сил, мира и стабильности на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе является уважение конституции и ядерного статуса КНДР. Попытки отрицать или подрывать «конституционный статус» страны будут рассматриваться как «вопиющее нарушение суверенитета и вмешательство во внутренние дела» и как фактическое объявление войны.
«Нам лишь бы иметь силу, способную обуздать и контролировать ядерную угрозу противников, и нанести ответный удар в крайнем случае. Мы ни за что не будем добиваться признания или разрешения у кого-либо другого»,— заявил Ким Чен Ын.
Военное руководство КНДР следит за тем, как США распространяют ядерное вооружение через AUKUS в Северо-Восточную Азию, подстрекают страны-сателлиты к обладанию атомной подлодкой, пытаются осуществить «ядерное совладение и совместное использование ядерного оружия» с союзниками. Тем самым разрушается международный режим ядерного нераспространения и с каждым днем нарастает угроза использования опасного оружия, заявил Ким Чен Ын.
Южнокорейское агентство «Рёнхап» отмечает, что в качестве обоснования ядерных амбиций Пхеньяна Ким Чен Ын указал близость «главного врага» в лице Сеула. Предыдущий его выезд на объекты ядерных разработок состоялся в июне.