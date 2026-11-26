Ким Чен Ын подчеркнул, что единственной гарантией баланса сил, мира и стабильности на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе является уважение конституции и ядерного статуса КНДР. Попытки отрицать или подрывать «конституционный статус» страны будут рассматриваться как «вопиющее нарушение суверенитета и вмешательство во внутренние дела» и как фактическое объявление войны.