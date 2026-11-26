Взрыв газа в пятиэтажном доме произошел утром 24 ноября. По данным ведомства, взрывная волна разрушила четвертый и пятый этажи второго подъезда. Общая площадь разрушений составила около 300 кв. м. Ранее стало известно, что в результате взрыва погиб мужчина.