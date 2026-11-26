Найдено тело второго погибшего при взрыве газа в Алтайском крае
Разбор завалов в селе Кулунда продолжается
Обновлено
Тело второго погибшего обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома в селе Кулунда Алтайского края. Его пол и возраст определит экспертиза, сообщает ГУ МЧС региона.
Взрыв газа в пятиэтажном доме произошел утром 24 ноября. По данным ведомства, взрывная волна разрушила четвертый и пятый этажи второго подъезда. Общая площадь разрушений составила около 300 кв. м. Ранее стало известно, что в результате взрыва погиб мужчина.
По факту происшедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).