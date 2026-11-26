КС постановил пересмотреть дело о вырубках растительности в личном хозяйстве
Конституционный суд (КС) опубликовал постановление по делу жительницы Сочи, требовавшей разобраться вокруг вырубки деревьев в ее личном подсобном хозяйстве. Ранее суды взыскали более 10 млн руб. за ущерб природе от вырубки, в том числе краснокнижных растений. В местной прокуратуре указывали, что земля была сначала оформлена под магазин, а лишь затем — под подсобное хозяйство, а потому владелица земли должна была оформить порубочный билет. В КС признали неконституционной лишь ту часть регионального закона, по которой с хозяйки участка взыскали пятикратную стоимость вырубленной растительности.
С жалобой в КС жительница Сочи Сона Григорян обратилась в июне 2026 года. Предметом разбирательства стал земельный участок, который в 2018 году госпожа Григорян выкупила у городской администрации, а в 2020 году разделила его, выделив надел для личного подсобного хозяйства. В 2024 году прокуратура Сочи обратилась в суд, требуя взыскать с хозяйки участка 9,98 млн руб. за ущерб окружающей среде из-за вырубки 32 деревьев (в их числе кипарисы и вязы). Отдельно прокуроры указали в иске вырубку двух краснокнижных инжиров, оценив ущерб природе в 210 тыс. руб. Сначала по решению Центрального райсуда Сочи в ноябре 2024 года с Соны Григорян был взыскан ущерб за вырубку инжиров. Но в июле 2025 года Краснодарский краевой суд удовлетворил иск в полном объеме. Это решение устояло в кассации и Верховном суде РФ.
В судах вняли позиции прокуроров, указывавших, что Сона Григорян покупала участок под магазин. Согласно закону Краснодарского края, для вырубки деревьев на таком участке требуется оформить порубочный билет. Впоследствии она изменила вид разрешенного использования земли на личное подсобное хозяйство (когда билет не нужен). В апелляционной инстанции особо указали, что оформление участка для личного подсобного хозяйства не выводит его из-под действия местного закона. Суды в целом решили, что Сона Григорян специально переоформила участок для обхода норм краевого закона.
Владелица участка просила КС проверить местный закон на конституционность, усматривая в своем деле нарушение прав равенства перед законом (по ст. 19 Основного закона). По ее словам, при изначальной покупке земли для подсобного хозяйства разрешения на вырубку не были нужны.
В жалобе в КС были приведены и отсылки к нарушению прав на владение и распоряжение имуществом и землей (ст. 35 и 36 Конституции РФ) и к необходимости соразмерного ограничения прав граждан (по ст. 55 Конституции РФ).