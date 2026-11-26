— Действительно, экосистемы не новый тренд. За последние 20 лет в России было несколько историй, которые действительно двигали вперед банковский рынок. Первая — когда, образно говоря, «слона научили танцевать»: крупнейший государственный банк стал технологичным. Вторая — про банк без отделений. Третья — опыт банка «для умных и свободных», который сделал ставку на яркий бренд и маркетинг. Четвертая — банки маркетплейсов. Мы уверены, что следующая история — наша: банк, который работает в связке с оператором связи и становится частью еще одной значимой цифровой экосистемы. Это аудитория с 84 млн абонентов, из которых 15,5 млн клиентов с банковскими продуктами (+55% за год) и 7,8 млн активных клиентов банка — в 2,4 раза больше, чем год назад.