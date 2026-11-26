Председатель правления МТС-банка Эдуард Иссопов рассказал «Ъ» о смене стратегии
Конкуренция между банками и маркетплейсами за последние годы серьезно обострилась. В этих условиях МТС-банк сделал ставку на построение системы вокруг родственного телеком-оператора. О том, как банк может диверсифицировать бизнес, какие цели заложены в его стратегию и есть ли на рынке место для еще одной экосистемы, рассказал “Ъ” председатель правления МТС-банка Эдуард Иссопов.
— На днях вы представили новую стратегию развития. В чем ее принципиальная идея?
— Главный вывод нашей стратегии прост: мы переходим от продажи отдельных финансовых продуктов к созданию единого цифрового опыта. Если раньше наши клиенты получали сервисы точечно, то теперь финансы становятся неотъемлемой частью их повседневной жизни в цифровой среде.
Мы больше не просто банк, который выдает кредиты или карты. Мы — инфраструктура для жизни. Платежи, страхование, инвестиции теперь доступны на одной высокотехнологичной платформе, которая работает как единый организм. Это дает клиентам не просто удобство, а предсказуемость и надежность в любой ситуации.
— Экосистема не новая идея, почему вы считаете, что ваш опыт окажется успешнее?
— Действительно, экосистемы не новый тренд. За последние 20 лет в России было несколько историй, которые действительно двигали вперед банковский рынок. Первая — когда, образно говоря, «слона научили танцевать»: крупнейший государственный банк стал технологичным. Вторая — про банк без отделений. Третья — опыт банка «для умных и свободных», который сделал ставку на яркий бренд и маркетинг. Четвертая — банки маркетплейсов. Мы уверены, что следующая история — наша: банк, который работает в связке с оператором связи и становится частью еще одной значимой цифровой экосистемы. Это аудитория с 84 млн абонентов, из которых 15,5 млн клиентов с банковскими продуктами (+55% за год) и 7,8 млн активных клиентов банка — в 2,4 раза больше, чем год назад.
— Есть ли место для еще одной экосистемы в такой экономике, как наша?
— Я уверен — да. Для устойчивости и диверсификации цифровой экономики, на мой взгляд, должно быть несколько экосистем. Когда одна большая платформа дает сбой, одновременно с ней страдают десятки миллионов ее пользователей. Каждая новая экосистема — дополнительный элемент устойчивости, способствующий поддержанию стабильности и надежности функционирования экономики и ее агентов.
Кроме того, интероперабельность — важнейшая потребительская ценность для клиента. Способность клиента оперировать разными сервисами внутри одной экосистемы, которые связаны единым ID, программой лояльности, финансовым слоем и клиентским путем, будет дополнительным преимуществом.
Наша текущая стратегия как раз направлена на уход от модели монолайнера и подготовку к созданию нативного слоя финансовых сервисов, который закрывает все потребности клиента и партнера.