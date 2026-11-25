Binance запустила торги токенизированными акциями Freedom Holding
Криптовалютная биржа Binance в 15:00 по мск запустила торги токенизированными акцими Freedom Holding Corp. (Freedom Bank, онлайн-брокер Freedom24) под тикером FRHCB в линейке bStocks., сообщила пресс-служба холдинга.
Каждому токену FRHCB соответствует одна реальная акция Freedom Holding Corp. Стоимость токена следует за рыночной ценой бумаг компании на бирже NASDAQ (FRHC).
По данным Binance Research, 56% торгового объема bStocks (токенизированные акции) приходится на время вне основной сессии американских бирж, а около 70% объема торгов с момента запуска обеспечили пользователи из развивающихся рынков.