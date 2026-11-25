Долю Левана Назарова в ЦИАН оценили в 15 млрд рублей
Основатель финтех-группы «Баланс-Платформа» Леван Назаров консолидировал 20% акций ЦИАНа, пишет «Ъ». С учетом рыночной капитализации доля инвестора оценивается в 14-15 млрд руб.
Сделка осуществлялась ООО «Технологии недвижимости», которое принадлежит господину Назарову. Как сообщил источник «Ъ», покупка прошла через брокерские группы в формате внебиржевых сделок.
Леван Назаров сообщил «Ъ», что приобретение акций ЦИАН стало для него «стратегической инвестицией в технологическом секторе». Он напомнил, что является инвестором ЦИАН с момента IPO.
По словам источника «Ъ», бумагами ЦИАН также интересовались разные инвестиционные группы, в том числе группа «Атон», которая могла консолидировать до 20% акций. Комментировать информацию в «Атон» отказались.