Уже во время церемонии в Георгиевском зале, когда заслушивались гимны и представлялись делегации, было видно, что к султану у Владимира Путина теплое, не по погоде, отношение. Может, он был благодарен за то, что тот приехал в трудную годину, и даже не сомневался, приехать или нет, или за то, что сам предложил безвизовый режим России, хоть и на 14 дней (а за это время можно многое успеть в Брунее; да почти все)... Да и вообще, султан Брунея все-таки.