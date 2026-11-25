Султан Брунея на встрече с Путиным предложил безвиз с Россией
Президент России Владимир Путин принял в Кремле султана Брунея Хассанала Болкиаха и пообещал ему, сообщает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, откликнуться на приглашение приехать с государственным визитом в солнечный Бруней.
Без сомнения, Москва произвела впечатление на султана Брунея с момента приземления его величественного брунейского самолета в аэропорту. Погода шептала султану, вышедшему на свежий воздух (валил снег, мела метель): «Скорей обратно!» А он и не задержался.
Но он приехал с государственным визитом. И тут предстояло соблюсти много формальностей.
Уже во время церемонии в Георгиевском зале, когда заслушивались гимны и представлялись делегации, было видно, что к султану у Владимира Путина теплое, не по погоде, отношение. Может, он был благодарен за то, что тот приехал в трудную годину, и даже не сомневался, приехать или нет, или за то, что сам предложил безвизовый режим России, хоть и на 14 дней (а за это время можно многое успеть в Брунее; да почти все)... Да и вообще, султан Брунея все-таки.