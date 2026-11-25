Стоит отметить, что это не первое дело в регионе, связанное с созданием преступных групп для хищения денег у участников СВО. В марте этого года следователи задержали вице-президента фонда «Добровольцы Донбасса» Василия Червяка и его предполагаемых подельников. Силовики полагают, что организаторы ОПС создали три структурных подразделения, которые подыскивали жителей (преимущественно из сельских территорий, а также небольших городов) и уговаривали их подписать контракт с Мин­обороны. Многие из них страдали алкоголизмом, наркоманией, а также ВИЧ и психическими заболеваниями. «Кандидатов» обманывали, говоря, что они не будут участвовать в боевых действиях, а лишь служить в тыловых подраз­делениях. За 1 млн руб. их обещали пристроить в качестве вспомогательного персонала в медицинские и другие подразделения, которые не занимаются боевой работой. Деньги перечислялись после получения потерпевшими единовременных выплат.