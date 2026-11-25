Свадебное происшествие
В Перми обвиняемых в создании ОПГ для хищения средств у военных отправили в СИЗО
Прикамские силовики расследуют уголовное дело об обмане участников СВО. Как считает следствие, члены организованной преступной группы искали лиц с алкогольной зависимостью и убеждали их заключать контракты с Минобороны, обещая работу на стройке. На следующий день после подписания документов потерпевшие оформляли брак и передавали женам банковские карты, куда поступали денежное довольствие и другие выплаты. В итоге почти все контрактники оказались в боевых подразделениях. 25 марта суд арестовал возможного создателя группы Сергея Варачева, его сына и одного из фигурантов. Источники «Ъ-Прикамье» не исключают, что им будут вменены еще и статьи об организации преступного сообщества и участия в нем.
Свердловский райсуд Перми рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения шести предполагаемым участникам организованной преступной группы, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии МВД, ИП Сергей Варачев, его сын Владислав и еще четыре фигуранта причастны к хищениям средств у военнослужащих, которые заключили контракт с Минобороны. Поддерживая ходатайство, следователь УМВД Перми настаивала, что Варачев является создателем ОПГ, члены которой причастны минимум к восьми эпизодам мошенничества. В частности, вместе с цыганами они подыскивали лиц, ведущих асоциальный образ жизни и имеющих алкогольную зависимость. Их уговаривали заключить контракт с военным ведомством, а на следующий день отводили в ЗАГС, где регистрировался брак с женщинами, часть которых тоже входили в организованную группу. Карты для перечисления денежного довольствия и выплат за заключение контракта у мужчин изымались, а поступавшие туда средства злоумышленники забирали.
Варачев-младший и еще один фигурант, как считают сотрудники МВД, приводили кандидатов в военкомат или пункт отбора на контрактную службу и помогали с оформлением документов. Один из потерпевших по делу показал на допросе, что ему обещали высокооплачиваемую работу на стройке в ДНР, для которой было необходимо заключить контракт. В итоге он оказался не на стройплощадке, а в войсковой части. Сергея Варачева силовики считают причастным минимум к трем похожим эпизодам. За каждого рекрута лично он якобы получал до 600 тыс. руб. При этом, по словам источников, новоявленные контрактники оказывались на фронте без денег, а также необходимых вещей, их кормили сослуживцы.
Изначально уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества в феврале этого года. Шестеро злоумышленников, среди которых две женщины, были задержаны 24 ноября, по местам их жительства были проведены обыски.
Сергей Варачев в ходе процесса об избрании меры пресечения не отрицал, что «помогал» заключать людям контракты, но убеждал суд, что не получал с их карт деньги. «Я сам воевал, и пытался отправить ребят к офицерам, с которыми участвовал в боевых действиях»,— говорил он. Обвиняемый просил отправить его под домашний арест. На такой же мере пресечения настаивал и его защитник. По его мнению, никто из потерпевших и свидетелей не дал прямых показаний против задержанного. На это следователь передала председательствующему в процессе рассекреченные материалы оперативно-разыскной деятельности, которые, как считают в МВД, подтверждают причастность обвиняемого к хищениям. По данным «Ъ-Прикамье», среди них — многочисленные расшифровки прослушивания телефонных переговоров, которое велось около года.
В итоге суд отправил Сергея и Владислава Варачевых в СИЗО до 24 января следующего года. Аналогичная мера пресечения была избрана в отношении Васильева.
Стоит отметить, что это не первое дело в регионе, связанное с созданием преступных групп для хищения денег у участников СВО. В марте этого года следователи задержали вице-президента фонда «Добровольцы Донбасса» Василия Червяка и его предполагаемых подельников. Силовики полагают, что организаторы ОПС создали три структурных подразделения, которые подыскивали жителей (преимущественно из сельских территорий, а также небольших городов) и уговаривали их подписать контракт с Минобороны. Многие из них страдали алкоголизмом, наркоманией, а также ВИЧ и психическими заболеваниями. «Кандидатов» обманывали, говоря, что они не будут участвовать в боевых действиях, а лишь служить в тыловых подразделениях. За 1 млн руб. их обещали пристроить в качестве вспомогательного персонала в медицинские и другие подразделения, которые не занимаются боевой работой. Деньги перечислялись после получения потерпевшими единовременных выплат.
Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», следствие и оперативники проверяют информацию, что под руководством Сергея Варачева тоже якобы действовало несколько подобных групп. Если эти данные подтвердятся, то фигурантам может грозить ответственность за создание организованного преступного сообщества и участие в нем.