Министр обороны Израиля Кац обвинил Иран в разработке химического оружия
Израиль обвинил Иран в разработке химического оружия. С таким заявлением 24 ноября выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, пригрозивший, что его страна не позволит противнику обзавестись боевыми отравляющими веществами. Сам Иран подобные обвинения отвергает, утверждая, что Израиль лишь ищет повод для возобновления боевых действий. Между тем заявление Исраэля Каца совпало с визитом в Москву делегации высокопоставленных израильских дипломатов во главе с заместителем генерального директора МИД Израиля Мейрав Эйлон-Шахар. Отвечая на вопрос “Ъ”, она признала, что вопрос разработки Ираном химического оружия «тоже обсуждался» на переговорах в российском МИДе.
С новыми обвинениями в адрес Ирана министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил на своем брифинге. «Иранцы вышли из своих тоннелей после операции "Львиный рык" (израильская военная операция против Ирана, начавшаяся параллельно с американской 28 февраля.— “Ъ”), осознали нанесенный им ущерб и поняли, что им необходимо оружие, восстанавливающее равновесие,— заявил Исраэль Кац на брифинге в Тель-Авиве, имея в виду программу создания химического оружия.— Израиль не позволит Ирану приобрести химическое оружие». Эти высказывания господина Каца стали первой и наиболее заметной попыткой израильских властей вынести тему военно-химической программы Ирана в публичную плоскость.
Исраэль Кац пригрозил также возобновлением боевых действий против Ирана — в случае, если тот не откажется от курса на конфронтацию с еврейским государством.
«Если мы понимаем, что иранцы намерены напасть на Израиль, разве мы не можем приказать армии атаковать раньше и предотвратить угрозу? Если иранцы нападут на нас первыми, это будет провалом»,— пояснил министр обороны.