Израиль обвинил Иран в разработке химического оружия. С таким заявлением 24 ноября выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, пригрозивший, что его страна не позволит противнику обзавестись боевыми отравляющими веществами. Сам Иран подобные обвинения отвергает, утверждая, что Израиль лишь ищет повод для возобновления боевых действий. Между тем заявление Исраэля Каца совпало с визитом в Москву делегации высокопоставленных израильских дипломатов во главе с заместителем генерального директора МИД Израиля Мейрав Эйлон-Шахар. Отвечая на вопрос “Ъ”, она признала, что вопрос разработки Ираном химического оружия «тоже обсуждался» на переговорах в российском МИДе.