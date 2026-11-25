Министр архитектуры Оренбуржья уволилась по собственному желанию
Мария Стручкова возглавляла министерство больше двух лет
Министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Мария Стручкова покинула свой пост. Соответствующий указ подписан 24 ноября.
В министерстве «Ъ-Волга» уточнили, что госпожа Стручкова уволилась по собственному желанию. На данный момент неизвестно, кто займет ее должность.
Мария Стручкова возглавила региональное министерство архитектуры в октябре 2024 года. Ранее этот пост занимала Наталья Ибрагимова, против которой в 2022 году возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве. 9 июля 2026 года Ленинский районный суд приговорил ее к условному лишению свободы на 5 лет, а также назначил ей штраф в 1,5 млн руб. и запретил занимать должности на госслужбе на 3 года. Экс-чиновница пыталась оспорить приговор, но безуспешно