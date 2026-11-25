Получатели социальных пенсий ждали повышения дольше остальных. Страховые выплаты в России выросли на 7,6% уже с 1 января 2026 года, а социальные проиндексировали на 6,8% только с 1 апреля. В итоге к началу года средняя социальная пенсия в Пензенской области была даже на 23,53 руб. (0,2%) ниже, чем в октябре 2025 года, а основная прибавка пришлась на время после апрельской индексации.