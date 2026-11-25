Наименьший размер социальной пенсии в ПФО в Пензенской области
Средняя такая выплата в регионе 14 350 рублей
Средняя социальная пенсия в Пензенской области на 1 октября 2026 года достигла 14,35 тыс. руб., следует из статистики Социального фонда России (СФР). Год назад выплата составляла 13,43 тыс. руб., прибавка равна 915,45 руб., или 6,8%. На 1 января 2026 года показатель был на уровне 13,4 тыс. руб., за девять месяцев он увеличился на 938,98 руб. (7%).
Получатели социальных пенсий ждали повышения дольше остальных. Страховые выплаты в России выросли на 7,6% уже с 1 января 2026 года, а социальные проиндексировали на 6,8% только с 1 апреля. В итоге к началу года средняя социальная пенсия в Пензенской области была даже на 23,53 руб. (0,2%) ниже, чем в октябре 2025 года, а основная прибавка пришлась на время после апрельской индексации.
Неработающим получателям в октябре начисляли в среднем 14,66 тыс. руб., что на 7,3% больше, чем год назад. Работающим выплачивали более 10 тыс. руб. (+4,9%). Разница между двумя категориями за год увеличилась с 4,1 тыс. до 4,6 тыс. руб.
В ПФО пензенская социальная пенсия остается самой низкой, как и в октябре 2025 года. Ближайшая к ней Чувашия (14,55 тыс. руб.) опережает область на 199,84 руб. До среднего по ПФО уровня (16 тыс. руб.) не хватает около 1,7 тыс. руб., до общероссийского (16,57 тыс. руб.) примерно 2,2 тыс. руб. Темп роста за год (6,8%) совпал со среднероссийским и оказался ниже окружного (7,1%).
Среди регионов присутствия «Ъ-Средняя Волга» Пензенская область замыкает список. Саратовская область (15,17 тыс. руб., +6,8%) опережает ее, как и Волгоградская (15,56 тыс. руб., +5,9%) и Астраханская (15,55 тыс. руб., +5,6%). Лидерами по высоким средним социальным пенсиям стали Чукотский автономный округ (28,2 тыс. руб.), Магаданская область (25,7 тыс. руб.) и Камчатский край (25,5 тыс. руб.).