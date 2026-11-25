Билет, как следует из материалов дела, приобретен 16 января, а само выступление должно было состояться 13 ноября. Однако 13 апреля на электронную почту госпожи Петровой пришло уведомление, что выступления не будет. Тогда она обратилась в «Интикетс» за возвратом, где ей назвали сроки подачи заявок. «Истец все сделала, как положено, но денег так и не дождалась. Пришла в суд и правильно сделала»,— отметила глава пресс-службы Дарья Лебедева, сопроводив пост строчками из песни рок-группы «Веретено»: «Опять игра, опять кино, снова выход на бис».