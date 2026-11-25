Петербурженка отсудила у «Интикетс» деньги за отмененный концерт «Алисы»
В конце марта лидер рок-группы объявил об отмене осенних концертов «Алисы» в обеих столицах
Мировой судья судебного участка № 128 Санкт-Петербурга удовлетворил иск Натальи Петровой к ООО «Интикетс», владеющим сервисом для продажи билетов онлайн, о взыскании средств после отмены концерта «Алиса. Армия Алисы — 35 лет», сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Билет, как следует из материалов дела, приобретен 16 января, а само выступление должно было состояться 13 ноября. Однако 13 апреля на электронную почту госпожи Петровой пришло уведомление, что выступления не будет. Тогда она обратилась в «Интикетс» за возвратом, где ей назвали сроки подачи заявок. «Истец все сделала, как положено, но денег так и не дождалась. Пришла в суд и правильно сделала»,— отметила глава пресс-службы Дарья Лебедева, сопроводив пост строчками из песни рок-группы «Веретено»: «Опять игра, опять кино, снова выход на бис».
В итоге суд взыскал с «Интикетс» стоимость билета в 8,9 тыс. рублей, штраф по закону о защите прав потребителей в 4,45 тыс. рублей и расходы в 124 рубля. Всего — 13,47 тыс. рублей. Ответчик, помимо этого, заплатит госпошлину в размере 4 тыс. рублей.
Еще в конце марта Константин Кинчев объявил об отмене осенних концертов «Алисы» в обеих столицах. До этого такая же участь постигла фестиваль «КинчевФест», который должен был пройти на петербургской площадке «Муз Порт» с 4 по 6 сентября. Причиной подобных решений стало прекращение сотрудничества коллектива с организаторами из ООО «ААА-концерт». Ранее не состоялись также концерты в Иркутске 26 апреля, Хабаровске 27 апреля и Владивостоке 1 мая.