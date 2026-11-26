«Оба объекта достаточно хорошо известны среди региональной ВИП-тусовки. По сути, это люксовые резиденции сверхбогатого человека, которые сделаны по его вкусу и воле. Все очень дорого, богато, шикарно, но большой вопрос: кому, кроме бывшего обитателя, все это может понадобиться в своем нынешнем качестве? Разве только другим очень богатым людям. Но, во-первых, у них, как правило, уже все в порядке с наличием собственной дорогой недвижимости и нет желания в нынешней обстановке лишний раз щеголять сверхдорогими покупками, а во-вторых, сотни миллионов рублей можно потратить на гораздо более ликвидные объекты. Использовать же эти резиденции в их нынешнем виде как объекты гостиничного бизнеса почти невозможно»,— считает господин Фридман.