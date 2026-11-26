Базы отдыха со стразами Swarowski
Выставлены на торги бывшие резиденции семьи Александра Аристова
В Челябинской области выставлены на продажу две базы отдыха, принадлежащие ООО «Консультанты Урала» — структуре Елены Кретовой, дочери известного в прошлом челябинского бизнесмена Александра Аристова. За лагерь отдыха «Утес» на берегу озера Тургояк и базу на озере Смолино в Челябинске, которые представляют собой по сути не объекты гостевого размещения, а люксовые резиденции и продаются вместе с обширными перечнями дорогостоящего домашнего имущества, в Челябинске конкурсный управляющий «Консультантов Урала» хочет получить чуть более 1 млрд руб. Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», относят выставленные на торги объекты к коллекционной недвижимости, и сомневаются в том, что на них быстро найдутся покупатели.
На онлайн-торги за 1 млрд руб. выставили имущество ООО «Консультанты Урала» — бывшей структуры Елены Кретовой, дочери челябинского бизнесмена Александра Аристова (в прошлом один из основателей агропромышленного холдинга «Ариант», совладелец ЧЭМК и «Кубань-вино»). В состав лотов (инициатор торгов — конкурсный управляющий челябинского ООО «Консультанты Урала» Андрей Столяров) вошли лагерь отдыха «Утес» на озере Тургояк (Миасс) и база «Смолино» на берегу одноименного озера в Челябинске, следует из данных на электронной площадке «Профит». Общая начальная стоимость объектов — 1,015 млрд руб. За «Утес» просят 688,17 млн руб., база отдыха «Смолино» оценена в 327,35 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 ноября, проведение аукционов назначено на 3 декабря.
ООО «Консультанты Урала», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Челябинске в марте 2003 года, основной вид деятельности — аренда и управление нежилой недвижимостью. 100% активов юридического лица ранее принадлежало Елене Кретовой, дочери челябинского бизнесмена Александра Аристова. Процедура банкротства компании стартовала в апреле 2026 года. Компания получила более 800 млн руб. в виде займа от четырех компаний холдинга «Ариант», принадлежавших Александру Аристову. А когда агрохолдинг перешел в собственность государства, новые собственники потребовали от «Консультантов Урала» вернуть заемные средства. Суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения, а затем признал банкротом.
В состав лотов включены не только объекты недвижимости, но и обширные списки имущества. Перечень имущества, выставленного на торги по лагерю «Утес», состоит из 691 позиции. При этом земельный участок, который занимает лагерь, находится в федеральной собственности, и согласно постановлению регионального правительства №189-П от 15 июня 2011 года, входит в перечень земель особо охраняемых природных территорий. На участке расположены семь зданий, все они зарегистрированы в 2012–2017 годах как недостроенные, со степенью готовности от 91% до 97%. Общая площадь помещений — 2366 кв. м. Также в лот входят незарегистрированный летний домик, каркасный склад площадью 108 кв. м и хозблок из клееного бруса на 49 кв. м с кровлей с медным покрытием.
Инженерная инфраструктура комплекса включает в себя газопровод, газовую котельную с резервным котлом, наружные электросети, трансформаторную подстанцию, дизель-генератор, водозаборную насосную станцию с системой очистки воды, волоконно-оптическую линию связи длиной 2,81 км, системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, охранные системы.
Среди прочего имущества выделяются понтон, каяк Wilderness Pungo 120 Angler, теннисный корт площадью 810 кв. м с трехметровым ограждением и теннисной пушкой, две баскетбольные стойки, комплект барбекю, вольер для животных размером 3,5 на 8 м. В зданиях оборудован домашний кинотеатр со специальной системой управления кинозалом, с акустикой, подсветкой ступеней и креслами. Кроме того, в перечень вошли 18 телевизоров, 10 медиаплееров Apple TV, два восьмифутовых бильярдных стола из ясеня и камня, джакузи с гидромассажем, четыре камина с дымоходами, встраиваемые винные шкафы и холодильники.
Часть описи имущества на Тургояке занимает мебель и предметы интерьера, в том числе люстра высотой 2,5 м из натуральных оленьих рогов и четыре аналогичных бра с плафонами из перьев птиц. В числе сантехники и аксессуаров для ванных комнат значатся две раковины из оникса, умывальник с раковиной из мрамора, хромированное мусорное ведро с ручкой крышки из кристалла Swarovski, четыре бронзовых мусорных ведра с ручками из желтого янтаря и подвесные бронзовые туалетные ерши.
Список имущества второго лота, базы отдыха «Смолино», насчитывает 40 позиций. Основной актив — земельный участок площадью около 5,1 га из категории земель населенных пунктов. На участке расположены пять нежилых зданий 1935–1973 годов ввода в эксплуатацию, которые числятся в кадастре со статусом «ранее учтенные». Основное строение — трехэтажный оздоровительный комплекс с подземным этажом площадью 708,8 кв. м, возведенный в 1973-м.
В перечень имущества также входят котельная, дача «финский дом», дом обслуживающего персонала, дача площадью 31,4 кв. м. Но в описании лота указано, что фактически здание отсутствует, а снятие объекта с кадастрового учета будет осуществляться за счет покупателя. Еще пять нежилых построек на базе «Смолино» — летняя кухня, складское сооружение, эллинг, тепловой пункт и пункт охраны — не зарегистрированы.
Вместе с недвижимостью продается массив многолетних насаждений (сосна, ель, туя), посевной газон с системой автополива, моторная лодка Tahoe Sierra (без мотора), две бетонные площадки для спуска водной техники, ледовый каток с пластиковыми бортами размером 12 на 12 м, батут, ограждение теннисного корта, вольер, караоке-система, два 75-дюймовых телевизора, семь диванов и три люстры.
Совладелец агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман относит выставленные объекты к коллекционной недвижимости.
«Оба объекта достаточно хорошо известны среди региональной ВИП-тусовки. По сути, это люксовые резиденции сверхбогатого человека, которые сделаны по его вкусу и воле. Все очень дорого, богато, шикарно, но большой вопрос: кому, кроме бывшего обитателя, все это может понадобиться в своем нынешнем качестве? Разве только другим очень богатым людям. Но, во-первых, у них, как правило, уже все в порядке с наличием собственной дорогой недвижимости и нет желания в нынешней обстановке лишний раз щеголять сверхдорогими покупками, а во-вторых, сотни миллионов рублей можно потратить на гораздо более ликвидные объекты. Использовать же эти резиденции в их нынешнем виде как объекты гостиничного бизнеса почти невозможно»,— считает господин Фридман.
Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов считает, что в нынешнем виде и по заявленным ценам объекты вряд ли быстро найдут покупателей.
«Озеро Тургояк — памятник природы областного значения. Его режим ограничивает новое капитальное строительство на берегу, поэтому готовые площадки с береговой линией здесь редки. При этом покупателю предстоит проверять права на землю и возможность достроить объекты. По стартовым ценам покупатель на базы вряд ли найдется: рынок оценивает такие объекты по доходу, который они способны приносить. За „Утес“ просят 688 млн руб.: это в 2,5 раза больше, чем за действующий экокурорт на 50 номеров на том же Тургояке, в 2025 году выставлявшийся за 270 млн руб. при заявленной выручке до 45 млн руб. в год»,— считает господин Ахмедзянов.
По мнению эксперта, сделка, вероятнее всего, пройдет на этапе публичного предложения, ориентировочно с дисконтом 30–50% к начальной цене.
«Среди сторонних покупателей вероятны гостиничные операторы, которые уже строят на Тургояке, где в ноябре завершен корпус парк-отеля на 328 номеров, и промышленные группы, которым нужна корпоративная резиденция»,— уверен господин Ахмедзянов.
Бывший руководитель Radisson Blu Chelyabinsk, директор апарт-отеля «Тихая бухта» (Геленджик) Дмитрий Климов считает, что с перепрофилированием и вводом в эксплуатацию объектов в качестве гостиниц или баз отдыха могут возникнуть сложности.
«Даже регистрация формально незавершенных зданий отнимет много времени, ресурсов и сил, причем без гарантии положительного результата. Ситуация на рынке гостеприимства в Челябинской области сложная: покупательская способность населения падает, конкуренция растет. И нет никаких гарантий того, что даже с умом сделанные вложения принесут должную отдачу»,— уверен господин Климов.
Коммерсантъ (Челябинск) №219от 26.11.2026, стр. 8