На верхушке иерархии оказалась сборная, выигравшая это первенство и занимающая первую строчку в «обычном» рейтинге FIFA, просто расставляющего команды по достижениям. О том, что именно испанцы возглавят такую классификацию, нетрудно было догадаться, даже не зная методологии CIES. Дело в том, что одной из специфических черт этой команды является колоссальная роль даже не молодых, а юных игроков. Например, на чемпионате мира ключевые роли в ней принадлежали двум 19-летним вундеркиндам из «Барселоны» — уже три года фигурирующему в числе претендентов на «Золотой мяч» Ламину Ямалю с его выдающимся персональным «индексом силы» 97,4 и Пау Кубарси.