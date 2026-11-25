Испания возглавила рейтинг самых перспективных сборных CIES
Исследовательская компания CIES Football Observatory, партнер Международной федерации футбола (FIFA), представила в среду, 25 ноября, свой собственный рейтинг сборных. Он ранжирует их по «перспективности». Она, по мнению экспертов CIES, определяется возможностями выступающих за национальную команду игроков возраста, который принято называть «молодежным», то есть до 23 лет. По идее, впереди у них долгая карьера, а потенциал роста еще не исчерпан.
На верхушке иерархии оказалась сборная, выигравшая это первенство и занимающая первую строчку в «обычном» рейтинге FIFA, просто расставляющего команды по достижениям. О том, что именно испанцы возглавят такую классификацию, нетрудно было догадаться, даже не зная методологии CIES. Дело в том, что одной из специфических черт этой команды является колоссальная роль даже не молодых, а юных игроков. Например, на чемпионате мира ключевые роли в ней принадлежали двум 19-летним вундеркиндам из «Барселоны» — уже три года фигурирующему в числе претендентов на «Золотой мяч» Ламину Ямалю с его выдающимся персональным «индексом силы» 97,4 и Пау Кубарси.