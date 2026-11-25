На «Мефисто» невозможно не вспомнить (благо спектакль длится так долго, что есть время для раздумий) награжденный в Канне за режиссуру фильм Павла Павликовского «Отечество» о поездке Томаса Манна и его дочери Эрики по Германии в 1949 году. Там тоже появляется — буквально на пару минут, но это одна из важнейших сцен — уже прошедший процедуру «денацификации» Густав Грюндгенс, и там тоже есть Клаус Манн. Судьба Клауса, покончившего с собой (по насмешке судьбы, в том же Канне), проходит в фильме отдельной линией. Касторф распоряжается фигурой автора знаменитого романа совершенно иначе. С писателя и его рассказа о Грюндгенсе спектакль как раз начинается. Но режиссер потом оставляет его внутри театрального действия, рядом с тем реальным человеком, с которым Клаус Манн был связан сложными личными отношениями и которого, как полагают многие, не без личного же мстительного чувства превратил в литературного персонажа.