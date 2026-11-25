Франк Касторф поставил «Мефисто» Клауса Манна в «Берлинер Ансамбль»
В берлинском театре «Берлинер Ансамбль» режиссер Франк Касторф поставил спектакль «Мефисто» по роману Клауса Манна. За шесть с лишним часов действия выясняется, что самое убедительное алиби героя ему предоставляет его профессия. Рассказывает Эсфирь Штейнбок.
Над эстрадой, которую постоянный (после смерти великого сценографа Берта Ноймана, известного по спектаклям театра «Фольксбюне») художник Касторфа Александр Денич соорудил для «Мефисто» на сценическом поворотном круге, горит надпись «Я ведь всего лишь актер». В романе это знаменитая реплика Хендрика Хефгена, актера, делающего карьеру при правлении нацистов. Сейчас из нее получилась почти что вывеска развлекательного заведения — и слово «всего» в версии культового немецкого режиссера приобретает особое значение. Прототипом Хефгена был великий немецкий актер Густав Грюндгенс, в годы Третьего рейха ставший фактически частью режима.
На «Мефисто» невозможно не вспомнить (благо спектакль длится так долго, что есть время для раздумий) награжденный в Канне за режиссуру фильм Павла Павликовского «Отечество» о поездке Томаса Манна и его дочери Эрики по Германии в 1949 году. Там тоже появляется — буквально на пару минут, но это одна из важнейших сцен — уже прошедший процедуру «денацификации» Густав Грюндгенс, и там тоже есть Клаус Манн. Судьба Клауса, покончившего с собой (по насмешке судьбы, в том же Канне), проходит в фильме отдельной линией. Касторф распоряжается фигурой автора знаменитого романа совершенно иначе. С писателя и его рассказа о Грюндгенсе спектакль как раз начинается. Но режиссер потом оставляет его внутри театрального действия, рядом с тем реальным человеком, с которым Клаус Манн был связан сложными личными отношениями и которого, как полагают многие, не без личного же мстительного чувства превратил в литературного персонажа.