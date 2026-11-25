Региональный пилот позволит проверить не только содержание занятий, но и готовность школ проводить их на общей цифровой базе. В министерстве не уточнили, какие именно школы вошли в список и какие сервисы ученики будут использовать на практике. Ведомство также не раскрыло, как оценивает защищённость доступа и насколько активно школы используют платформы.