Школьников на Ставрополье научат распознавать дипфейки и мошенников
Курс проходит вне обязательных уроков и не предусматривает отметок
В 34 школах Ставропольского края проверят, как организовать для учеников безопасный доступ к цифровым сервисам и материалам об искусственном интеллекте. Регион участвует в федеральной апробации курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность», которая началась 11 ноября и продлится до конца декабря 2026 года. Об этом краевое министерство образования сообщило в ответе на запрос «Ъ-Кавказ».
Для пилотных школ подготовили техническую инфраструктуру на базе федеральных систем «Моя школа» и «Сферум». Министерство называет их основным контуром курса: через эти платформы школы получают учебные материалы и доступ к сервисам. Первый замминистра образования региона Ольга Волобуева заверила, что все 34 организации обеспечили необходимыми техническими инструментами.
Курс проходит вне обязательных уроков и не предусматривает отметок. По рекомендации Минпросвещения занятия поставили по средам. Рабочие программы утвердил учёный совет Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева; их разместили на портале «Единое содержание общего образования» и в конструкторе рабочих программ.
Региональный пилот позволит проверить не только содержание занятий, но и готовность школ проводить их на общей цифровой базе. В министерстве не уточнили, какие именно школы вошли в список и какие сервисы ученики будут использовать на практике. Ведомство также не раскрыло, как оценивает защищённость доступа и насколько активно школы используют платформы.
Федеральный курс запустили в более чем тысяче школ. Минпросвещения рассчитывает завершить апробацию в декабре 2026 года, затем подготовить окончательную программу к 1 сентября 2027 года и ввести курс во всех школах страны. Минпросвещения России