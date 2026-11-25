ATP резко нарастит выплаты теннисистам начиная с 2028 года
Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) утвердила изменения в структуре управления медийными и коммерческими правами, что уже в 2028 году должно привести к значительному росту ежегодных выплат спортсменам, которые достигнут $350 млн против $270 млн в этом году. Суть реформы в том, что все приносящие доход права будут переданы в ведение единой структуры — ATP Ventures. На данный момент разные подразделения продают разные права самостоятельно, что, посчитали в ATP, ведет к потерям. В результате топовые теннисисты смогут заметно увеличить свои заработки.
Начиная с 2028 года реализацией медийных, коммерческих прав, а также прав на использование статистических данных в мужском профессиональном теннисе займется новая структура. Совет Ассоциации теннисистов профессионалов утвердил план, согласно которому вместо нескольких подразделений занимающихся реализацией прав, появится единый орган — ATP Ventures. Подсчеты ATP показывают, что за счет такой централизации удастся резко нарастить доходы, а значит, и объем средств, выделяемых на поощрение игроков, как действующих, так и уже завершивших карьеру. Речь идет именно о тех средствах, которые выделяет сама ATP. Призовые фонды формируются непосредственно организаторами турниров из своих источников и по-прежнему будут оставаться основным источником дохода игроков.
В сумме, с учетом призовых и бонусов в 2028 году, как ожидается, теннисисты получат за выступления на турнирах ATP более $350 млн (против $270 млн, которые им выплатили по итогам этого года). Это без учета призовых за участие в чемпионатах Большого шлема, проходящих под эгидой Международной федерации тенниса. С ними суммарные выплаты превысят $0,5 млрд.