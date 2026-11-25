Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) утвердила изменения в структуре управления медийными и коммерческими правами, что уже в 2028 году должно привести к значительному росту ежегодных выплат спортсменам, которые достигнут $350 млн против $270 млн в этом году. Суть реформы в том, что все приносящие доход права будут переданы в ведение единой структуры — ATP Ventures. На данный момент разные подразделения продают разные права самостоятельно, что, посчитали в ATP, ведет к потерям. В результате топовые теннисисты смогут заметно увеличить свои заработки.